В Центре отбора бойцов потенциальным контрактникам предоставляют все необходимое

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, старшина Александр Громак рассказал, что Центр обеспечивает военнослужащих всем необходимым для комфортной подготовки.
«На сегодняшний день в регионе существует программа, созданная по инициативе губернатора Московской области, благодаря которой проезд военнослужащих до пункта отбора на контракт оплачивается за счет Фондов администрации Московской области», —рассказал Александр Громак.В центре подготовки бойцов, желающие заключить контракт, получат информационную поддержку, медицинское обследование, современную экипировку, обмундирование, комплексное обучение и другое.
Доброволец Юрий Мирошкин рассказал, почему принял решение поехать в зону спецоперации.
«Я решил вступить в СВО, чтобы отдать долг своему Отечеству», —отметил доброволец.Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.