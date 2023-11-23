Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что простые жители Украины отличаются от воинствующих националистов, и большинство из них готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры.
По его словам, необходимо видеть различие между простыми жителями Украины и киевским режимом.
По его словам, многие граждане Украины готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, а русофобия силой навязывается им украинскими неонацистами.
Он пояснил, что жители освобожденных территорий возвращаются к русскому языку. При этом с людьми, которые стали жертвами киевской пропаганды необходимо работать, заключил глава ДНР.
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«Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую», - цитирует РИА Новости Пушилина.
Он пояснил, что жители освобожденных территорий возвращаются к русскому языку. При этом с людьми, которые стали жертвами киевской пропаганды необходимо работать, заключил глава ДНР.
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Элина Позднякова