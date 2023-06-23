Пушилин поблагодарил Подмосковье за капремонт Новоазовской ЦРБ

Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина
«Хочется идти на работу, говорят врачи больницы. Как рассказал главврач, зданию более 60 лет, его состояние было очень печальное, а теперь, цитирую, «шикарное». Строители действительно постарались. К тому же регион-шеф поставил оборудование, мебель. Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьёву за такое отношение и значимую помощь», – написал Пушилин в своём телеграм-канале.
«Продолжаем восстанавливать социальные объекты в новых регионах. Своих не бросаем!», – оставил Воробьёв запись в телеграм-канале.Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные специалисты восстанавливают здание школы в Мариуполе.