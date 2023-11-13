Пушилин предупредил россиян о росте числа фейковой информации в интернете

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Украина вместе с западными странами начала активно вбрасывать фейки в информационное поле для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Пушилин обратился к гражданам с призывом не доверять всей имеющейся в интернете информации и проверять её через проверенные, официальные источники.
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