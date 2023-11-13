Пушилин предупредил россиян о росте числа фейковой информации в интернете

Россияне ежегодно платят налог на недвижимое имущество. Этот вид сбора считается обязательным, и за его неуплату предусмотрены санкции. Редакция «Радио 1» расскажет, когда нужно оплатить налог в 2023 году, как он начисляется, и что будет, если не выполнить обязательство.