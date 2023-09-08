Пушилин проголосовал на выборах в народный совет ДНР

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин в день выборов депутатов в народный совет республики проголосовал на одном из избирательных участков. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.
Пушилин отметил, что в этом году пройдет первое голосование на выборах Народного Совета по российским законам. Пушилин заявил, что проголосовал сам и призвал своих земляков дойти до избирательных участков и сделать свой выбор.
Напомним, в Донецкой народной республике будут избраны 90 депутатов народного совета республики и депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в 2023 году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
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Екатерина Коршунова