Пушкино попал в топ-10 городов с эффективной борьбой с пробками

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Пушкино попал в десятку лучших по ликвидации пробок муниципалитетов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава городского округа пушкинский Максим Красноцветов.
«Пушкино попал в 10-ку городов, где реализованы самые эффективные точечные решения для ликвидации пробок, по аналитике Минтранса Подмосковья», — написал глава администрации.Максим Красноцветов напомнил, что только в 2023-м году в городе расширили Институтскую улицу, сделали переразметку, а также перенесли остановку «Институт». Именно благодаря этому удалось увеличить пропускную способность автомобильного транспорта в муниципалитете.
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Екатерина Шмакова