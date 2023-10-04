Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по строительству путепровода у станции Быково в Раменском городском округе. Его откроют досрочно к сентябрю 2024 года.
Сейчас в этом районе действует одноуровневый переезд. Это единственная транспортная связь между Новорязанским и Егорьевским шоссе. Переезд также соединяет разделённые железной дорогой северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации, где проживают более 500 тыс человек. После запуска МЦД-3 интенсивность движения поездов возросла, и автомобильные пробки стали растягиваться на несколько километров.
Путепровод, который начали строить в рамках нацпроекта в апреле прошлого года. Работы идут с опережением графика – открыть движение должны не в январе 2025-го, как планировали, а к 1 сентября 2024 года. Водители смогут проезжать через железную всего за 10 минут, а не час с лишним, как сейчас.
Длина путепровода в Быкове – 382 м. Расчётная скорость движения по нему – 70 км/ч. Эстакада возведена уже более чем наполовину.
Параллельно продолжается строительство пешеходного перехода длиной 140 м под железной дорогой. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.
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«Пробки на переездах из-за того, что движение поездов становится всё интенсивнее – это чувствительная тема во многих наших городах. Здесь один из самых плотных заторов. В часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом, пробки растягиваются на 2-3 км. Поэтому мы попросили федеральное правительство поддержать нас и построить здесь, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД, современные и комфортные эстакады», – сказал Воробьёв.
Длина путепровода в Быкове – 382 м. Расчётная скорость движения по нему – 70 км/ч. Эстакада возведена уже более чем наполовину.
Параллельно продолжается строительство пешеходного перехода длиной 140 м под железной дорогой. Он соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.
«Я живу в Быкове, вожу машину и путепровод для нас – это мегаважный объект. Здесь переезд часто закрывают, а сейчас поезда будут ходить ещё чаще. Ну а летом вообще невозможно проехать – у нас вокруг дачи. Поэтому путепровод мы очень ждём. Если его сделают быстрее, чем обещали, это будет шикарный подарок всем нам», – сказала местная жительница Ирина Глушко.В следующем году в Подмосковье откроют ещё три путепровода вблизи станций МЦД: «Опалиха», «Аникеевка» и «Апрелевка».
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Лора Луганская