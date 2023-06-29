Путешественники вернули порядка 18 млн рублей через систему Tax free

Таможня Домодедовского аэропорта подвела итоги работы системы Tax free с начала 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сотрудники зафиксировали 96 кассовых чеков на покупки на общую сумму около 18 миллионов рублей ​у путешественников из ОАЭ, Китая, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана и других. Всего системой Tax free воспользовались путешественники ​из 30 стран.

Самой дорогой покупкой, зафиксированной сотрудниками Домодедовской таможни, стали наручные часы за 3,9 миллиона рублей.