Путешественники вернули порядка 18 млн рублей через систему Tax free

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Таможня Домодедовского аэропорта подвела итоги работы системы Tax free с начала 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Сотрудники зафиксировали 96 кассовых чеков на покупки на общую сумму около 18 миллионов рублей у путешественников из ОАЭ, Китая, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана и других. Всего системой Tax free воспользовались путешественники из 30 стран.
Самой дорогой покупкой, зафиксированной сотрудниками Домодедовской таможни, стали наручные часы за 3,9 миллиона рублей.Tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость. НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составляют от 7 до 22 %.
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