Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном»

Фото: сайт Кремля
Кроме того, глава государства примет участие в открытии новых школ в нескольких российских регионах в формате видеосвязи. В пресс-службе Кремля также сообщили, что президент России со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым даст старт началу работ по строительству школ в Киргизии.
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