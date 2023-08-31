Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном»

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.

Образовательную инфраструктуру более чем на 10 тысяч мест на территории Подмосковья в своих проектах реализует ГК ФСК в своих строящихся жилых комплексах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер построит в общей сложности порядка 10 инвестиционных школ до 2030 года.

Строительство школ ведётся вблизи домов. Все образовательные учреждения будут оснащены современным и технологичным оборудованием, а также полноценной спортивной инфраструктурой для образовательного процесса детей.

До конца 2023 года специалисты завершат строительство школы на 1500 мест в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» в подмосковных Люберцах. Ещё одна школа на 500 мест готовится к сдаче в жилом косплексе «Скандинавский» в подмосковных Мытищах и другие.

«В Московской области мы, как правило, реализуем крупные масштабные проекты. В них есть все, что действительно необходимо для семьи, в том числе разнообразная инфраструктура. Образовательные учреждения всегда занимают первое место в вопросе создания продуманной городской среды. Многие школы мы не только строим, но и полностью комплектуем всем необходимым оборудованием», — рассказал управляющий партнер по сегменту Московская область ГК ФСК Даромир Обуханич.