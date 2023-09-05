Путин: 9 мая 2025 года надо отметить ярко и торжественно

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что 9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно.
«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача - наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
В 2023 году к военному параду на Красной площади в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне присоединились лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьера Армении. Вместе с главой РФ Владимиром Путиным они возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
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