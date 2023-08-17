Путин был шокирован новостью о российских автобусах

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«Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы - единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее, это так», - прокомментировал ситуацию Путин.
Он также отметил, что, зачастую, заработные платы водителей гораздо ниже средних по региону.
Глава РФ пообещал, что на заседании рассмотрят и проблемы стоимости услуг общественного транспорта.
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