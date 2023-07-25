Путин дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетникам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов, трудящихся в бюджетной сфере.
«Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», - напомнил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.По информации президента, безработица в России снижается, сейчас она равняется 3,2%.
Глава государства отметил, что безработица в Россия составляет 3,2%. Он также указал на необходимость индексации зарплаты в бюджетной сфере и своевременное ее проведение.
По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%. Также Путин заявил о рисках роста инфляции и отметил, что в настоящее время показатель увеличения цен находится на среднем уровне, но фиксируются признаки ускорения.
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Мария Фирсова