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Путин дал согласие на строительство новой мечети на улице Кадырова в Москве

28 сентября 2023, 18:22
Фото: iStock/Studia72

Фото: iStock/Studia72

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею о строительстве новой мечети на улице Кадырова в Москве, об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также отметил, что этот проект очень важен, поскольку в столице России проживают порядка трех миллионов мусульман.


Ранее журналист спросил у главы Чеченской республики, как он себя чувствует, на фоне неоднократных вбросов о его тяжелой болезни и гибели.

«Ахмат-сила», - ответил Кадыров и показал Зарубину свой мощный бицепс.

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Во Франции рождаемость упала до минимума времён Второй мировой войны
28 сентября 2023, 18:36

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции опубликовал новые данные.
«МК» пишет, что рождаемость во Франции упала на 2,2% по сравнению с 2022 годом. Рождаемость стало минимальной со времен Второй мировой войны.

По сравнению с 1971 годом, во времена когда был достигнут пик, показатель снизился на 20,8%.

Ранее сообщалось, что в Италии может наступить демографическая зима. Население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.

Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

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#франция
#рождаемость
#дети
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В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев
28 сентября 2023, 17:58

Фото: Комлесхоз МО

Сбор продолжится до первой декады октября. Затем жёлуди будут направлены в Рослесзащиту для анализа, определения посевных качеств и хранения. Выросшие из этих желудей сеянцы будут посажены в Подмосковье в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
«Дуб − одна из лесообразующих пород Московской области, благодаря которой формируются смешанные леса. Они считаются наиболее устойчивыми к различного рода негативным воздействиям и природным факторам», − говорится в сообщении. 
Для получения семян древесных пород с улучшенными свойствами жёлуди в приоритетном порядке собирают с лесосеменных плантаций и постоянных лесосеменных участков региона.

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#подмосковье
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День матери 2023 в России и мире: история и традиции праздника
28 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/evgenyatamanenko

День матери-важный праздник для каждой семьи во многих культурах. В этот день стоит поздравлять матерей, бабушек, дарить им подарки и выражать благодарность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник и на какой день торжество приходится в этом году.

День матери 2023 в России день матери в мире 2023

 
В 2023 году день матери приходится на 26 ноября. Во многих странах мира этот праздник отмечают весной. В Канаде, США и Японии матерей поздравляют во второе воскресенье мая, во Франции и Швеции в последнее воскресенье месяца. Праздник всегда отмечается в выходной день, как в России, так и других странах мира.

 


День матери: история и традиции праздника

 

Многие древние народы особенно чтили матерей, а для некоторых образ матери стал культом. Древние греки и римляне поклонялись богине-матери Рее. Позже мифическое значение женщине, родившей детей, придавалось в индийской и египетской культуре. Первый праздник, посвященный матерям, учредили в Великобритании в XVI веке и назывался он Материнское воскресенье. Отмечалось торжество в четвертое воскресенье Великого поста. В этот день зажиточные семьи отпускали прислуг, чтобы они могли отправится домой и поздравить матерей.

В России попыток учредить праздник День матери было несколько. Впервые с такой инициативной выступили в 1915 году, однако дата не вошла в календарь торжеств. Вторая попытка была осуществлена в 1988 году. С предложением установить этот день праздничным, выступила учительница одной из школ Эльмира Гусейнова. Она подготовила с учениками концерт, на котором дети исполняли тематические песни, читали стихи, посвященные матерям, ставили театральные сценки. Про классный час написали в газетах, и провести аналогичные торжества решили и в других школах. Вскоре к социальной значимости материнства было привлечено внимание общественности и в этом же году День Матери был учрежден в России.

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Отмечать праздник следует в кругу семьи, рядом с матерями, бабушками. Этот праздник не обходят вниманием в школах и детских садах. Перед торжеством проходят занятия, где ученики изготавливают поделки для своих матерей, готовят рисунки, учат стихи. В День матери часто проводят концерты, выставки и семейные соревнования.


Что подарить на День матери?


Символом праздника принято считать незабудку. Этот цветок олицетворяет любовь, верность, доброту. Однако в ноябре незабудки не цветут, но символ праздника можно нанести в виде узора на памятный подарок, им можно украсить торт, изобразить на рисунке или вышить.

Особенно ценным для матерей считаются подарки, выполненные руками детей. В этот день следует поблагодарить матерей за подаренную жизнь и поздравить их самыми теплыми и искренними словами. В качестве подарка можно преподнести букеты, пирожные, подарочные сертификаты, средства ухода, косметику, билеты в театр или кино и т.д. 

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#день матери
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Максим Тихомиров избран главой городского округа Дубна
28 сентября 2023, 17:38

Фото: паблик Дубны во «ВКонтакте»

Городской округ Дубна возглавил Максим Тихомиров, ранее исполнявший обязанности руководителя муниципалитета. 28 сентября состоялось заседание Совета депутатов городского округа, на котором главой муниципального образования избрали Тихомирова.
Замглавы администрации Дубны Максим Тихомиров был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета после ухода с поста Сергея Куликова в середине мая.  
 
Тихомиров родился в 1985 году в Запрудне, окончил Московский государственный университет леса по специальности «лесоинженер». Работал в Дмитровском лесхозе, затем возглавлял сначала Вербилки, а потом Запрудню. С 2020 года – замглавы наукограда по вопросам взаимодействия со СМИ, торговле, социальной сфере и поддержке здравоохранения.

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#подмосковье
#московская область
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В индустриальном парке «Кабаново» возводят складской комплекс
28 сентября 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового складского комплекса в индустриальном парке «Кабаново» Орехово-Зуевского городского округа.

Застройщик «МС Бизнес» инвестирует в реализацию проекта 34 миллиона рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ходе четвертого этапа построят складской корпус площадью более 1400 кв. метров. В здании будут хранить непродовольственные товары. Объект оснастят необходимыми инженерными коммуникациями: системой вентиляции, отоплением, асфальтированными подъездными путями и др. Дополнительно будет создано 8 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Верховный суд признал гибель от паленого алкоголя страховым случаем
28 сентября 2023, 17:27

Фото: IStock/Igor Dudchak

Верховный суд РФ постановил, что смерть, наступившая из-за отравления алкоголем с содержанием метанола, является страховым случаем.
Прецедентом явилось дело жителя Оренбурга. Мужчина скончался после того, как выпил «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток». В данной жидкости оказался метанол.
 
Оренбуржец участвовал в программе страхования, в соответствии с которой страховая компания обязалась погасить остаток долга по ипотеке при несчастном случае. В итоге компания отказалась платить. При этом суды трёх инстанций оказались на стороне страховой фирмы, указав на «добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ».
 
Верховный суд постановил, что мужчина купил продукт, разрешённый к продаже. Таким образом добровольного «употребления токсических веществ с осознанием возможных последствий» здесь не было.
 
Дело отправили на пересмотр.

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#суд
#алкоголь
#страхование
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«Ахмат-сила»: Кадыров продемонстрировал бицепс в ответ на вопрос о своем здоровье
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
28 сентября 2023, 17:10

Фото: kremlin.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналиста «Россия 1», видео опубликовано в канале Павла Зарубина.
Журналист спросил у главы Чеченской республики, как он себя чувствует, на фоне неоднократных вбросов о его тяжелой болезни и гибели. 

«Ахмат-сила», - ответил Кадыров и показал Зарубину свой мощный бицепс. 

28 сентября Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике. Чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.

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#кадыров
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#болезнь
#здоровье
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Подмосковный омбудсмен помогла участнику СВО восстановить документы
28 сентября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился Сергей из Смоленской области с просьбой помочь получить документы из одной воинской части региона.

Сергей получил ранение в зоне проведения спецоперации и для оформления положенных социальных выплат ему необходимы были подтверждающие документы из воинской части, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного. 

Заявитель рассказал, что многократно приезжал в военную часть Подмосковья из Смоленска, но к сожалению, результата не последовало.

«Чтобы оперативно помочь бойцу, я обратилась к командиру воинской части. В настоящее время все необходимые документы воинская часть направила», — рассказала Ирина Фаевская.

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#ранение
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Бывшие дошкольники поздравили воспитателей Долгопрудного с профессиональным праздником
28 сентября 2023, 16:54

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В школе №1 Долгопрудного в День воспитателя провели необычное мероприятие. Первоклассники подготовили открытки-поздравления для воспитателей, а старшеклассники и юнармейцы доставили праздничную почту в детский сад №22 «Родничок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Такое внимание растрогало педагогов и стало лучшим подарком к профессиональному празднику. Сегодняшние первоклашки – это недавние детсадовцы. Ещё вчера они вместе делали поделки, делились радостями и горестями, прижимаясь к своим воспитателям, а потому немного скучают друг по другу», – говорится в сообщении. 
К поздравлениям подключились и давние выпускники дошкольного учреждения. Одиннадцатиклассницы Александра Комстачева и Оксана Максимова поздравили своего воспитателя с праздником через 10 лет после окончания детсада №22.

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#московская область
#подмосковье
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