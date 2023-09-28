Путин дал согласие на строительство новой мечети на улице Кадырова в Москве

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«В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Он также отметил, что этот проект очень важен, поскольку в столице России проживают порядка трех миллионов мусульман.
«Ахмат-сила», - ответил Кадыров и показал Зарубину свой мощный бицепс.
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