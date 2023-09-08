Путин дал совет молодому ученому по выбору качественной жены

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин пожелал молодому ученому Максиму Вялкову успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену. Мыслящую образами.
Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал Путину о частице нейтрино. Президент в свою очередь пожелал ему удачи в его дальнейших изучениях, а студент ответил, что он также нуждается в удаче для поиска жены.
По словам Вялкова, он вычисли формулу идеальной жены: она должна быть архитектором и чувствовать красоту вселенной. При этом президент посоветовал молодому ученому выбирать женщину не по профессии, а ту, которая мыслит образами.
Напомним, в пятницу, 8 сентября, Путин встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.
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«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» - спросил Путин.
Напомним, в пятницу, 8 сентября, Путин встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.
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Элина Позднякова