​​​​​Путин: Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества

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Президент России Владимир Путин заявил, что флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
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Екатерина Коршунова