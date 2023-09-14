Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, во время встречи на космодроме Восточный, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский и корейский лидеры обменялись карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров.
Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.
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Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.
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Евгения Парфентьева