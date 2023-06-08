Путин и Сальдо обсудили затопление Херсонской области

Фото: сайт Кремля
Путин и Сальдо по телефону затопление Херсонской области в результате разрушения ГЭС
Между российским лидером Владимиром Путиным и врио губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо состоялся телефонный разговор, посвящённый ситуации вокруг затопления региона в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин поручил Сальдо оценить все потребности области после инцидента. Также стало известно, что из затопленных населённых пунктов эвакуировали более 400 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что самодельную взрывчатку сбросили накануне, 6 июня, на спасателей. Экстренные службы занимались эвакуацией мирных граждан, которые оказались в зоне затопления Новой Каховки. Леонтьев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
Путин поручил Сальдо оценить все потребности области после инцидента. Также стало известно, что из затопленных населённых пунктов эвакуировали более 400 тысяч человек.
Андрей Гаврилов