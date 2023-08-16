Путин и Собянин откроют движение по МЦД-3 17 августа

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17 августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).
Маршрут будет иметь длину 85 километров и насчитывать 41 остановочный пункт, в том числе 14 остановочных пунктов с пересадкой на станции Московского метрополитена, МЦК и железнодорожные платформы радиальных направлений.
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