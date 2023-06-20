Путин и Собянин запустили движение первых речных электросудов в Москве

Фото: сайт Кремля
Путин и Собянин запустили первые электрические речные трамвайчики на Северном речном вокзале
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице, сообщает агентство ТАСС.
По информации издания, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
Отмечается, что речной трамвайчик стал первым в мире водным транспортом, который полностью на электрическом ходу и может использоваться круглый год. В мировой практике, это первый подобный проект.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи.
По информации издания, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи.
Анастасия Крестьянова