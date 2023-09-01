Путин и Жарапов: в Киргизии начнётся строительство трёх русскоязычных школ

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Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жарапов дали старт строительству в городах республики трёх общеобразовательных русскоязычных школ.
Их возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе. Школы будут рассчитаны на 1200 учеников.
Обучение в этих русскоязычных школах будет вестись по российским стандартам. В планах – привлечение учителей из России. По окончании обучения выпускники будут получать одновременно два аттестата – киргизский и российский.
Россия планирует построить в Киргизии девять школ. На это российской стороной будет выделено в общей сложности 500 млн долларов. Первую школу должны открыть уже в 2025 году.
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Обучение в этих русскоязычных школах будет вестись по российским стандартам. В планах – привлечение учителей из России. По окончании обучения выпускники будут получать одновременно два аттестата – киргизский и российский.
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Анастасия Чинкова