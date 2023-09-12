Путин: Интересы россиян важнее притока мигрантов

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Экономика России нуждается в мигрантах, сейчас рынке труда иностранных работников не много, но к ситуации с выходцами других стран нужно подходить осторожно, чтобы они не стали раздражителем для граждан России.
«Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — отметил Путин.Президент также рассказал, что мигранты составляют 3,7% рынка труда в России. Путин пояснил, что важно не допускать развития отдельных районов мигранов, куда даже полиция не может попасть, как в других странах за рубежом. Об этом заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.
«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве»,— заключил глава РФ.
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