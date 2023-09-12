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Путин: Интересы россиян важнее притока мигрантов

12 сентября 2023, 11:54
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Экономика России нуждается в мигрантах, сейчас рынке труда иностранных работников не много, но к ситуации с выходцами других стран нужно подходить осторожно, чтобы они не стали раздражителем для граждан России.

«Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — отметил Путин.
Президент также рассказал, что мигранты составляют 3,7% рынка труда в России. Путин пояснил, что важно не допускать развития отдельных районов мигранов, куда даже полиция не может попасть, как в других странах за рубежом. Об этом заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.


«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве»,— заключил глава РФ.

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#президент
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Выдающиеся спортсменка Ирина Роднина празднует свой день рождения
12 сентября 2023, 12:26

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Выдающаяся советская фигуристка, которая ни разу не проиграла в международных соревнованиях, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы, член Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту Ирина Роднина 12 сентября празднует свой день рождения.
Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Она отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.

По инициативе Ирины Родниной ведётся активная работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду и другое.  

Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Также, Роднина является заслуженным мастером спорта СССР.

Постановлением Губернатора Московской области Ирине Родниной присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

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Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах
12 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важно команды в достижении результата. Поблагодарил глав округов, всех, кто на местах и выполняет эффективно свою работу.
«Я хочу поблагодарить жителей. Мы получили высокий результат на очень высокой явке. Если декларируешь, что команда это — сила, то так оно и происходит. Там где есть качественное общение, там есть и результат. Человек голосует не тогда, когда ты решил за него все проблемы, а тогда, когда он понимает, что те вопросы, которые стоят, будут решены. Ещё раз слова благодарности жителям и тем, кто на местах», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, чего хочет житель.

Губернатор поблагодарю президента за поддержку масштабных подмосковных проектов.

Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах.

В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах.
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Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за посадку самолёта в поле
Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за отказ гидравлики в А320
12 сентября 2023, 11:55

Фото: IStock/frentusha

Самолет А320 «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. На борту никто не пострадал. Причиной произошедшего могли стать проблемы с гидравликой. СК возбудил уголовное дело. Лётчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров рассказал «Радио 1», кто ответит за произошедшее.
По словам лётчика, полный отказ гидравлики может привести к полной потере контроля над самолётом. Чтобы таких ситуаций не происходило, каждое судно перед полётом проверяют сразу несколько специалистов. Краснопёров отметил, что теперь следователи будут проверять всех, кто отвечал за работоспособность системы.  
«Под раздачу попадут все, кто готовил самолёт к полёту, кто подписывал журнал. Специалисты будут разбираться, в чём причина: либо кто-то что-то не закрутил, либо где-то произошёл отрыв трубы, гидравлики. Если бы проблему смогли определить на земле, самолёт не выпустили бы в полёт с такой неисправностью. Но бывает такое, что со временем появляется трещина в металле, из-за этого происходит разгерметизация системы. Возможно, это стало причиной», — сказал Краснопёров.
Эксперт отметил, что посадить судно в таких условиях – сложная задача. По его мнению, лётчиков могут представить к награде.

Напомним, самолёт А320 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. 

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#самолет
#следователи
#лётчик
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За год виртуальный консультант ЦППК обработал почти 30 тысяч обращений
12 сентября 2023, 11:41

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

За первый год своего существования цифровой помощник принял 28,8 тысяч различных вопросов от пассажиров ЦППК: более 19,5 тысяч вопросов обработаны в мобильном приложении и 9,2 тысяч пришли через сайт ЦППК.
Цифровой помощник помогает пассажирам получить оперативно ответы на свои вопросы: о проездных документах, электронных продажах, о тарифах, о расписании и многое другое. 

Получить консультацию виртуального помощника можно на официальном сайте и в мобильном приложении во вкладке «Расписание и билеты ЦППК» — в разделе «Контакты».

Также, обратиться к виртуальному помощнику ЦППК можно перейдя по QR-коду, которые расположены в некоторых поездах на Киевском направлении.

Виртуальному помощнику можно оставить предложение по улучшению или сообщить о жалобе. 

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#билеты
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Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ
Путин: 270 тыс. человек подписали контракты на службу в ВС РФ за полгода
12 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Vital Hil

За минувшие 6-7 месяцев в РФ добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, каждый день по 1-1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты и вступать в ряды ВС РФ. 

«Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, все равно идут сознательно и добровольно», - отметил Путин. 

Кроме того, он подчеркнул, что российские бойцы знают, кого защищают.

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#мужчины
#вс рф
#путин
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Владимир Путин выразил мнение об Илоне Маске
Путин назвал Илона Маска активным и талантливым бизнесменом
12 сентября 2023, 11:36

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение об бизнесмене Илоне Маске, отвечая на вопросы на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).
«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — указал российский лидер.
Также Путин отметил, что Россия обладает отличными компетенциями в космосе. «Роскосмос» принял решение о необходимости привлечения частных инвесторов в сферу космической деятельности, которое правительство поддержало. 
 
Президент РФ также прокомментировал операцию «Луна-25», назвав ее сложной задачей, но несмотря на безуспешный результат, программа будет завершена. Прошлую станцию «Луна-24» запускали в Советском союзе в 1976 году. В результате анализа результатов этого полёта было впервые получено доказательство наличия на Луне воды в грунте в концентрации 0,1% по массе.

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Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни
12 сентября 2023, 11:33

Фото: iStock/inga

После продолжительной тяжелой болезни скончался бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. Ему было 59 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, он покинул свой пост всего неделю назад, после чего был назначен советником губернатора Петербурга.

«Анатолий Анатольевич был в высшей степени ответственным, надёжным, компетентным руководителем. Многие годы он занимал ответственные посты в исполнительных органах государственной власти Петербурга», - рассказал губернатор Санкт-Петербурга.

Он также выразил соболезнования родственникам Повелия в связи с его смертью.

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Путин: на Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать РФ и что-то изобличать
12 сентября 2023, 11:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российских деятелей культуры, которые уехали за рубеж, на Западе заставляют критиковать РФ и что-то изобличать. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
Путин подчеркнул, что среди тех, кто уехал, есть искренне не поддерживающие позицию РФ. 

Напомним, ранее глава российского государства заявил, что закон об иноагентах в России гуманнее, чем в США. По его словам, по поводу этого закона имеется множество нюансов. В связи с этим, власти постоянно вносят изменения, совершенствуя его.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов
12 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Напомним, ранее глава российского государства назвал тенденцию «возвращенцев» на родину хорошей. По словам Путина, чувство сопричастности со своей родиной является очень важным.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Путин отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#форум
#путин
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