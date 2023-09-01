Путин: К 2030 году в России будет миллион специалистов по БПЛА

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Во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках реализации государственной программы к 2030 году в стране появится миллион специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами.
Владимир Путин обратил внимание юного любителя беспилотной авиации, что некоторые ограничения связаны с соблюдением требований безопасности, но они, конечно, мешают эксплуатации дронов и малой авиации. Президент отметил, что в Москве парки, о которых говорил мальчик, есть и успешно функционируют. А власти Татарстана отличаются гибкостью, мобильностью и творческим подходом, и руководство республики, конечно, слышало их разговор. Поэтому, как сказал Владимир Путин, он не сомневается, что в ближайшее время коптерпарки появятся и в Татарстане. Президент также добавил, что беспилотная техника приобретает все большее значение в самых разных отраслях.
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