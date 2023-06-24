Путин: как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну

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«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», — сказал он.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
В Москве и Московской области уже начал действовать режим контртеррористической операции. До этого момента об усилении мер безопасности сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Дополнительный контроль был введен на дорогах. О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.