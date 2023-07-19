Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

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По словам Путина, производство компьютерных игр - это бизнес, который приносит миллиарды, однако, прибыль не должна стоять на первом месте. Президент отметил, что самое важное в производстве видеоигр, это образование и искусство. Путин выразил убеждение в том, что игры должны развивать человека и помогать ему найти себя, а также прививать общечеловеческие ценности. Он также добавил, что компьютерные игры не должны взращивать квасной патриотизм.
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