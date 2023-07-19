Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

В Системе-112 Московской области психологи работают со дня ее образования. За это время ими принято и обработано уже более 36 тысяч вызовов.

В 2023 году психологи, работающие на линии службы экстренной помощи, оказали психологическую помощь жителям Подмосковья порядка 1,5 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.



Главной задачей операторов-психологов является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до приезда оперативных служб.



Психологи остаются на связи с заявителем и помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. Недавно на номер «112» поступил звонок от девушки, заблудившейся в лесу. Она находилась в состоянии паники, так как несколько часов не могла выйти из леса. Прийти в себя в этой ситуации ей помог оператор-психолог. Специалист успокоил заявительницу и заверил, что помощь уже в пути.



Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.



Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



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