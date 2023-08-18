Путин лично вручил орден главе Верховного суда Лебедеву

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На встрече с председателем Верховного суда, глава государства заявил, что в настоящее время, Россия проходит сложный путь своего развития. Путин также подчеркнул, что укрепление правовой системы в стране является основой для существования государственности в целом.
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