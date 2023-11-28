Путин призвал к многодетности

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации, заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
Российский лидер отметил, что разбираться с демографическими трудностями нельзя только с помощью пособий и выплат.
«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека», — заявил Путин,
Владимир Путин также в ходе заседания заявил, что Россия стала намного сильнее. По словам главы РФ, усилению страны послужило возвращение исторических регионов: ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.
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Алина Юрчак