Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы

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Президент РФ Владимир Путин заявил о более сложных задачах для Москвы на ближайшие 5 лет. В ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина он заявил о программе реновации жилого фонда.
«Пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации», – передает ТАСС слова президента.По словам Путина, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того, глава России добавил, что особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.
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