Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает телеканал «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза РФ.
Напомним, XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.
Ранее эксперт клуба Иван Тимофеев рассказал, что Валдайский клуб позволяет налаживать диалог между странами даже в период конфликтов. Он отметил, что в рамках Валдайского клуба взаимодействуют эксперты со всего мира.
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Напомним, XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.
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Екатерина Коршунова