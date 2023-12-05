Путин надеется, что «Движение первых» не станет бюрократическим

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что «Движение первых» не станет бюрократами, или что это произойдет как можно позже. Об этом Путин сообщил на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Российское движение детей и молодёжи было создано по поручению президента в 2022 году. Оно должно объединить такие уже существующие организации, как «Юнармия», «Российское движение школьников», «Большая перемена» и другие.
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Екатерина Коршунова