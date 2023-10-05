Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: kremlin.ru
Данную награду получила и актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова.
ТАСС пишет, что президент РФ Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ опубликован на официальном портале.
Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Актер служит в Театре имени Моссовета с 2008 года. Среди его работ: «Ночной Дозор», «Всё могут короли», «Параграф 78».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия. Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.
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Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия. Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.
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Мария Фирсова