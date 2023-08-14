Путин наградил главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что подготовил законопроект, обязующий телеканалы, которые вещают на территории РФ, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени паузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Чернышов отметил, что большинство телезрителей смотрят рекламу только потому, что не знают, сколько продлится рекламная пауза. По словам парламентария, с помощью законопроекта телезрителям будет гораздо удобнее наслаждаться просмотром программ.



Чернышов также подчеркнул, что для каналов нововведение не принесет существенных денежных или организационных трат.



Напомним, ранее выяснилось, что в мае – начале июня в России зафиксировано существенное снижение цен на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами. В некоторых случаях цены уменьшились почти в разы. Например, 55–65-дюймовые устройства, которые раньше стоили 45–60 тысяч рублей, подешевели вдвое.



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