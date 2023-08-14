Путин наградил главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее, президент России Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО военнослужащих. Церемонии награждения проходят несколько раз в год.
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