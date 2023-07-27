Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела ВСУ, орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент погиб при выполнении должностных обязанностей в зоне проведения СВО. Украинские формирования обстреляли гражданскую машину с журналистами.
Ордена Мужества также присвоены раненым корреспондентам российских изданий Константину Михальчевскому, Роману Польшакову, Дмитрию Шикову.
Награда присвоена журналистам указом главы государства за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга российскими представителями СМИ.
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Анастасия Крестьянова