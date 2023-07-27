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Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов

Путин наградил попавших под обстрел ВСУ журналистов орденами Мужества
27 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела ВСУ, орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент погиб при выполнении должностных обязанностей в зоне проведения СВО. Украинские формирования обстреляли гражданскую машину с журналистами.

Ордена Мужества также присвоены раненым корреспондентам российских изданий Константину Михальчевскому, Роману Польшакову, Дмитрию Шикову.


Награда присвоена журналистам указом главы государства за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга российскими представителями СМИ.

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#награды
#сво
#путин
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В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой
В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой в общежитии
27 июля 2023, 21:30

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом, сообщает «ЕАН».
Найденная несовершеннолетняя находилась в одной из комнат общежития.

Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения. По информации издания, восьмилетнюю девочку нашли в комнате одного из жильцов комнат. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пропажи несовершеннолетней. 

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#спасатели
#жители
#люди
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Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов
Суд арестовал по делу о получении взятки гендиректора оператора радиоактивных отходов
27 июля 2023, 21:16

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы до 24 сентября заключил под стражу по делу о получении взятки гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина, пишет ТАСС.
Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.

Следственные органы настояли на заключении под стражу подсудимого. Сторона защиты гендиректора оператора радиоактивных отходов представила суду награды, которыми ранее был удостоен чиновник и просили учесть состояние его здоровья. 

Суд вынес решение о заключении под стражу Игина до 24 сентября.

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#суд
#санкции
#награды
#сизо
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«Аэрофлот» запустил услугу выкупа дополнительных мест для сна
27 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/umenie

У авиакомпании «Аэрофлот» появилась услуга Sleep+, благодаря которой пассажир может выкупить 3-4 места для сна. Об этом сообщается на сайте компании.
Пока нововведение действует только на маршруте Москва – Варадеро (Куба).

В компании отметили, что стоимость будет зависеть от класса и количества выкупленных мест. Так, три места у окна в «Эконом»-классе обойдутся в 21,5 тыс. рублей. Четыре места в центральной части салона выйдут уже в 32,5 тыс. рублей.

Кроме того, пассажиру будет выдаваться всё необходимое для комфортного сна – матрас, простыня, плед и большая подушка.

Уточняется, что воспользоваться этой услугой можно только при наличии свободных мест. Билеты можно приобрести прямо во время регистрации в аэропорту.

Также имеется ряд ограничений. Приобрести такой билет не смогут люди с неподтверждённым бронированием, те, кто выкупил дополнительное кресло для размещения багажа и те, кто оплатил дополнительное кресло «для персонального комфорта».

Также перевозчик обязуется вернуть деньги, если пассажир приобрёл места для сна, но во время перелёта не воспользовался ими.

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#самолет
#россия
#билет
#пассажир
#авиакомпания
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Российский Минздрав расширил список услуг, которые можно получить дистанционно
27 июля 2023, 20:48

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Некоторые дополнительные услуги россияне теперь смогут получить дистанционно, заполнив заявку на портале Госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Например, медицинские работники теперь смогут быстрее пройти аттестацию и получить квалификационную категорию.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. Кроме того, руководители учреждений смогут быстро получить доступ в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников. Ранее подать заявление на получение доступа можно было только в бумажном виде. 

Также для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны некоторые услуги, упрощающие оформление разрешительной документации в сфере работы с лекарственными препаратами. Теперь стало доступно дистанционное получение заключения о лечебных свойствах лечебной грязи и минеральной воды.

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#услуги
#заявление
#служба
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Экоактивисты облили олимпийские кольца на здании мэрии Парижа искусственной кровью
27 июля 2023, 20:24

Фото: istockphoto/Cassia Bars

Группа экоактивистов облила искусственной кровью олимпийские кольца, размещенные на фасаде здания, в котором располагается парижская мэрия. Таким образом они выразили протест против проведения Олимпийских игр 2024 года во Франции.
Акция была проведена в темное время суток. Фотографии с места событий опубликовала в Twitter ассоциация  Youth for Climate («Молодежь за климат»). Подпись под снимками гласит, олимпийские игры устраиваются за счет человеческих жизней и носят экоцидный и антисоциальный характер, передает ТАСС. «Олимпийские игры разрушают, перейдем в наступление!» — заявляют экоактивисты.

Члены ассоциации пояснили, что акция призвана символически осудить человеческую, экологическую и социальную цену, которую приходится платить за проведение игр в Париже. Кроме того, они осудили организации и политиков, которые игнорируют происходящее и способствуют углублению экологического и социального кризиса.

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#молодёжь
#акция
#климат
#twitter
#игры
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Жители Московской области смогут проголосовать на любом удобном участке
Избиратели Московской области получили возможность проголосовать на удобном избирательном участке
27 июля 2023, 19:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность на выборах Губернатора Московской области проголосовать на удобном для избирателя участке, вне зависимости от места регистрации.
Жители Московской области могут воспользоваться правом проголосовать на выборах по месту фактического нахождения.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществом при голосовании, необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 24 июля по 4 сентября. Подать заявление можно в МФЦ, ЦИК или посредством портала «Госуслуги». 

Подробности размещены на сайте Избирательной комиссии Московской области. 

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#подмосковье
#выборы
#цик
#мфц
#госуслуги
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Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса
27 июля 2023, 19:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побеседовал в Мытищах с предпринимателями, ведущими бизнес в парках. Они рассказали о реализованных проектах и поделились идеями развития территорий, где отдыхают жители и гости Подмосковья.
«Для нас очень важно всё, что связано с содержанием парков. Задача – чтобы там были максимальные удобства для посетителей, чтобы были созданы условия для прихода бизнеса. Аттракционы ли это, мороженое, рестораны, различные кружки – во всём этом мы очень заинтересованы», – сказал губернатор.
Виталий Арутюнян организовал парк аттракционов «ЧайЛэнд» в Мытищах. Он предложил оформлять аттракционы в парках можно определенной символикой. Например, в Королёве это могла бы быть космическая тематика, в Раменском – гжельская роспись.
«В нашем парке «ЧайЛэнд» около 50 аттракционов. Летом мы всегда украшаем парк цветами. К нам оформляются подростки на несложные позиции, где молодёжь лучше находит контакт с детьми. Считаю нормальным, когда дети с 14 лет могут подработать», –– отметил Арутюнян.
Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова – инициатор идеи создания дизайн-маркета «Ежевика». Это платформа и сеть, где предприниматели могут выставлять свои товары. Она отметила, что порой у малого бизнеса есть проблемы с помещениями, и было бы полезно создать коворкинг-центры или арт-центры в новых жилых комплексах. Там можно было бы размещать товары, оказывать услуги, проводить мастер-классы. 
«Здорово, что бизнес имеет возможность участвовать в развитии городских парков. Наш дизайн-маркет «Ежевика» – это ярмарка локальных брендов. У меня производство десертов без сахара. Я знакомлю жителей города со своей продукцией, приглашаю в свою кофейню. Сейчас тема здорового питания становится популярной. Спасибо за меры поддержки для бизнеса со стороны региона», – поблагодарила Яцкова.
Предприниматель Сергей Андреев развивает бизнес в парке с 2008 года. У него есть галерея фудкорт. Он отметил, что в Подмосковье создают всё более подходящие условия для бизнеса. Осенью он планирует запустить фитнес-клуб. Земельный участок для этого уже получил.

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Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года


 

#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#мытищи
#бизнес
#парки
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В Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера
Прибывший из Сочи в Батуми круизный лайнер с россиянами вызвал скандал в Грузии
27 июля 2023, 19:05

Фото: iStock/Denis Kabanov

Круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи в Батуми, спровоцировал скандал в Грузии. Об этом сообщает издание «Тбилисская неделя».
Причиной разногласий стало то, что грузинские оппозиционеры полагают, что лайнер может подпадать под действие международных санкций. 

По мнению лидеров оппозиционных партий, россияне, которые прибыли из Сочи могли посетить Абхазию и Осетию, чем нарушили бы закон «Об оккупации». Выразившие недовольство грузины, потребовали разобраться в произошедшем и принять меры. 

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#закон
#сочи
#россияне
#меры
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В сентябре откроют движение на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково»
27 июля 2023, 18:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с проверкой в Мытищи, где проверил ход строительства автомобильных дорог.
Дорожные службы завершают монтаж балок на участке дороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково».

Строительство данной автодороги является важнейшей составляющей развития транспортной инфраструктуры Мытищинского округа. Ее протяжённость свыше 3,3 км. 

Запуск участка «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» улучшит транспортную доступность 40 тысяч человек.

Завершение строительных работ на данном участке автодороги намечается на III квартал текущего года.

Работы также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года.

Участок Мытищинской хорды строят с привлечением средств инвестора.

В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
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#дорожные службы
#автодороги
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Подмосковье ищет медработников