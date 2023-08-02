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Путин наградил орденом «Почета» мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову

02 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Президент России Владимир Путин вручил орден «Почета» матери главы Чечни Рамзана Кадырова - Аймани Кадыровой.
Поводом для вручения награды стала “активная общественная деятельность” Кадыровой.

Известно, что женщина возглавляет фонд Ахмата Кадырова и постоянно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Именно эта её деятельность стала поводом для награждения. При этом Аймани Кадырова имеет уже 10 других наград, среди которых Орден Дружбы от ДНР и ЛНР.


2 августа президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. В списке наград, которые получат сегодня проявившие мужество, героизм и патриотизм граждане России – звание Героя Российской Федерации, Орден за заслуги перед Отечеством разных степеней, Орден почета, Орден Мужества, Орден Пирогова, Орден Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания.

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100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье
02 августа 2023, 14:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье дорожные службы отремонтировали 100-ую региональную дорогу.

Почетным юбилейным участком стала дорога длиной 7 км от деревни Ракитино до улицы Федеративной в Рузском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реализация проекта значительно улучшила транспортную доступность для 7 тысяч жителей. 

Ведомство сообщает, что на сегодняшний день обновлено дорожное покрытие на порядка 750 муниципальных и региональных дорогах, обща протяженность которых составляетоколо 870 км.

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#дорожные службы
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Воробьёв: обновлённый Фрязинский лесопарк откроют в августе
02 августа 2023, 14:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустроенный лесопарк откроется во Фрязине в августе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и встретился с предпринимателями, планирующими открыть там бизнес.
«Это традиционное место отдыха за многие десятилетия безнадёжно устарело. Мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя. И озеленение, и всё, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это тоже очень важно. Надеемся, что жители оценят обновлённый парк. У нас большая программа – всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20», – сказал Воробьёв. 
В лесопарке проложены пешеходные дорожки, велосипедные и лыжные маршруты. Будут оборудованы детская игровая площадка, шахматные столы. Появится событийная площадь со сценой и амфитеатром. Любители активного отдыха смогут потренироваться в воркаут-зоне, поиграть в настольный теннис. Территорию озеленят.
«Мы заинтересованы, чтобы вы могли реализовывать свои проекты. Может это будет торговля, услуги, прокат, питание, какие-то увлекательные творческие кружки. Делаем так, чтобы жителям нравилось в лесопарках, чтобы всё было на современном, достойном уровне», – обратился к предпринимателям губернатор. 
Управляющий партнёр компании «Кути Катай» Александр Тюльпанов рассказал, что собирается открывать во Фрязинском лесопарке прокат велосипедов, веломобилей и детских электромашинок. 
«В Подмосковье стало появляться всё больше новых парковых зон, где можно отдохнуть, позаниматься спортом. Поскольку люди часто приходят семьями, берут сразу несколько единиц техники. Всё это очень востребовано. Мы являемся крупнейшим игроком на рынке проката, у нас шесть точек на ВДНХ, есть пункты во многих городах Московской области – Балашихе, Домодедове, Электростали, Кашире», – поделился планами Тюльпанов.
У Алексея Шаклова во Фрязине сеть кафе Fox Box, работающее с помощью фудтраков и мобитраков. Он хочет поставить их в лесопарке. Этот бизнес он запустил полгода назад совместно с партнёром Игорем Батраченко. В этом году предприниматели подали заявку на получение субсидии для приобретения оборудования, и она была одобрена.
«Когда мы увидели создающийся лесопарк, то сразу поняли, что должны быть здесь. Я сам местный, ещё с ребенком гулял здесь по буеракам, это был просто лесок. Первый фудтрак мы открыли недалеко от предприятия «Исток», увидели, что жителям нравится такой формат. Хотим развивать этот бизнес. Воспользовались электронной подачей документов. Оформление составляет всего 7-10 дней», – отметил Шаклов. 
Руслан Епископян планирует открыть во Фрязинском лесопарке семейное кафе. Часть персонала уже набрана. 
 
Предприниматели отметили быстрые темпы развития парков в Подмосковье. По их словам, это не сравнить с тем, что было ещё несколько лет назад. 
 
Работы по благоустройству парка проводили в рамках программы «Парки в лесу», которая была запущена в Подмосковье в 2021 году. За это время уже привели в порядок 17 лесопарков. Из девяти запланированных на этот год ввели Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Авангард» в Электростали, Лобненский лесопарк и Дубровицкий лес в Подольске. Ещё пять откроют до октября.

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#андрей воробьёв
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#парк
#благоустройство
#бизнес
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Исследование: почти половина россиян считают уместным вопрос о зарплате окружающих
02 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Исследование аналитиков медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что 48% россиян считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек.
При этом, 39% респондентов отметил, что подобные вопросы являются неэтичнымы, 13% информация о том, сколько зарабатывают другие, неинтересна.

Как передаёт RT, 42% опрошенных сами на вопросы о заработке отвечают уклончиво, 17% не говорят подобную информацию, 29% — говорят правду.

Что касается информации о зарплате коллег по работе, то 46% россиян считает, что сотрудники не должны знать о доходах друг друга, поскольку это портит отношения в коллективе.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие более 138 тыс. интернет-пользователей.

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#опрос
#общество
#работа
#зарплата
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Владимир Путин вручает госнаграды героям СВО в Кремле
Владимир Путин вручает награды героям СВО в Екатерининском зале Кремля
02 августа 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля, пишет «РИА Новости».
В списке наград, которые получат сегодня проявившие мужество, героизм и патриотизм граждане России – звание Героя Российской Федерации, Орден за заслуги перед Отечеством разных степеней, Орден почета, Орден Мужества, Орден Пирогова, Орден Дружбы, медали, знаки отличия и почетные звания.  

Такие церемонии российский лидер проводит несколько раз в год, традиционно, в Екатерининском зале Кремля.

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#владимир путин
#сво
#кремль
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Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив их героизм в зоне СВО
02 августа 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск России, отметив их героизм в зоне специальной военный операции.
Напомним, День ВДВ России отмечается 2 августа.

Шойгу заявил, что российские десантники всегда были «образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу». По его словам, стойкость и сила духа бойцов ВДВ всегда надежно защищали страну от враждебных посягательств.

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», - отметил Шойгу в своем поздравлении.

При этом он поблагодарил ветеранов за их службу и преданность братству, и пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества. 

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.

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1 сентября во Фрязино откроется корпус школы №1 после капремонта
02 августа 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №1 им. И.И. Иванова во Фрязино, а также пообщался с учителями и родителями школьников.
Строительная готовность здания школы составляет 61%. Капитальный ремонт школы проводится благодаря программе «Модернизации школьных систем образования», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«У школы богатая история. Что касается капитального ремонта – это программа сложно рождалась. Но Президент сказал, если мы строим новые школы, то старые, которым уже 60 лет, а каким-то и больше, тоже должны быть достойными. Наша задача — вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Я, конечно же, хочу поблагодарить команду учителей, которые в разные годы здесь работали», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.
Губернатор Подмосковья выразил надежду, что молодые педагоги придут работать в обновленной школе. 

Зданию школы в этом году исполнится 85 лет, за эти годы в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. 
«Здесь появился красивый яркий фасад, обновлены все кабинеты, заменили освещение, оборудование, появится новая мебель, расширена столовая, чтобы можно было кормить детей горячим питанием. Новым будет и информационно-библиотечный центр — появится читальный зал. Это будет школа полного для — ребята смогут дополнительно заниматься спортом, математикой», — рассказала директор СОШ №1 Тамара Рябова.
Ремонто школы занимаются 80 специалистов. На данный момент проводятся работы по обшивке стен, монтажные работы слаботочных систем, специалисты прокладывают систему электроснабжения, проводят штукатурные работы, завершают фасадные работы и переходят к установке металлических дверей и радиаторов.
«Я сама ходила в эту школу с 1 по 11 класс, на 4 курсе университета начала здесь работать. Через несколько лет привела в родную школу свою дочку, сейчас подрастает вторая – приведу и ее. Родители и учителя следят за ремонтом школы, более того, в чате они даже участвуют в выборе цвета стен», — рассказала местная жительница муниципалитета, учитель СОШ №1 Дарья Шупракова.
Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября 980 школьников смогут сесть за парты в обновлённой школе.

В рамках общения с Губернатором Андреем Воробьёвым, одна из местных жителей попросила обновить спортивный стадион, находящийся вблизи школы. Губернатор отметил, что вопрос будет проработан.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.

В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
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Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного
Суд назначил сроки от 12 лет до пожизненного заключения членам банды Гагиева
02 августа 2023, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 членам банды «главного киллера России» Аслана Гагиева. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.
По информации, полученной в ходе следствия, участники преступной группировки убили от 40 до 60 человек с 2004 года.

Каждый из 12 фигурантов получил от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Обвиняемые были признаны виновными в участии в преступном сообществе киллеров. Основатель банды Гагиев создал еще три преступные группировки, которые совершали заказные убийства как в регионе, так и за его пределами. Отмечается, что уголовное дело в отношении организатора формирования, продолжает расследоваться. 

В группировку входили также должностные лица и правоохранители, сообщает портал. 

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Герой России Липовой объяснил, почему Зеленский записывает видео на белом фоне
Герой России Липовой заявил, что Зеленский из-за страха записывает видео на белом фоне из бункера
02 августа 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой выдвинул предположение, что президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения на белом фоне по причине того, что находится в бункере. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Липового, Зеленский опасается за свою жизнь и безопасность.

«Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью, набивая себе цену. Вопрос стоит в том, что он, как клоун, как говорящая голова Запада, никакой угрозы не представляет, так как от него ничего не зависит, решения принимают за него», — приводит слова Героя России NEWS.ru.

Напомним, ранее в своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации. Он также отметил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге.

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Глава Химок Волошин поздравил химчан с Днём ВДВ
02 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил бойцов и ветеранов с профессиональным праздником.
Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов. В этом году ВДВ исполняется 93 года. 
«Мы гордимся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам и исполнить свой долг перед Отечеством. Прямо сейчас многие бойцы «крылатой пехоты» мужественно стоят на защите нашей Родины в зоне спецоперации. Их служба — это пример и вдохновение для молодого поколения защитников. Дорогие военнослужащие! Желаю вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть ваша служба будет успешной. Мы ждём вас домой с Победой!», — поздравил бойцов ВДВ глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках празднования Дня ВДВ были подготовлены патриотические акции. В сквере имени Марии Рубцовой неравнодушные жители, депутаты и члены общественных организаций возложили цветы к памятнику «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» в память о ветеранах и бойцах ВДВ, погибших в локальных конфликтах и войнах.
 
Для химкинских школьников подготовили мастер-классы, посвященные Дню ВДВ.

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