Путин наградил орденом «Почета» мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Известно, что женщина возглавляет фонд Ахмата Кадырова и постоянно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Именно эта её деятельность стала поводом для награждения. При этом Аймани Кадырова имеет уже 10 других наград, среди которых Орден Дружбы от ДНР и ЛНР.
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