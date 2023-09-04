Путин наградил старшую дочь Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну», - говорится в сообщении правительства.
25-летняя Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики.
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