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Путин наградил старшую дочь Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

04 сентября 2023, 18:26
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российский лидер Владимир Путин награди старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну», - говорится в сообщении правительства.

25-летняя Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики.


Ранее лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что он не оставит без ответа введенные США санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и настоятельно потребовал их немедленного снятия. Кадыров заявил, что «американские дипломаты» рискуют лишиться возможности посещать европейские страны и Россию.

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Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе
04 сентября 2023, 18:59

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административных наказаниях по фактам незаконной перевозки строительного мусора в Одинцовском городском округе.

Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 2 водителя большегрузных автомобилей, которые нелегально транспортировали отходы в муниципалитете.

Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.

«Один водитель был остановлен на автодороге Шихово-Шарапино-Кубинка. Второй — в деревне Дарьино. Оба гражданина перевозили лом бетона, кирпича и другие строительные отходы без разрешительных документов. Нарушители оштрафованы, сброс отходов удалось предотвратить», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе удалось предотвратить несакционированный сброс мусора около 40 раз, общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 1,5 миллиона рублей.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.
#перевозки
#кубинка
#водитель
#нарушители
#отходы
#министр
#тихон фирсов
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Травматолог Григорьева объяснила, как подобрать школьнику письменный стол
04 сентября 2023, 18:58

Фото: Istockphoto / Motortion

Письменный стол для ежедневного выполнения школьником домашнего задания должен быть не только красивым, но и правильным. Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева. Она рассказала, как выбрать стол, чтобы не навредить ребёнку.
«Он должен быть не менее метра в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы», – сказала Григорьева.
Кроме того, она отметила, что для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв м. Стопы ученика должны стоять ровно на полу.
«При этом столешница должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребёнок начинает горбиться, что может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях», – отметила травматолог. 
Не менее внимательно стоит подходить к выбору стула. Стол и стул должны соответствовать друг другу и росту ребёнка, заключила Грирорьева. 
 
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#подмосковье
#школа
#здоровье
#минздрав мо
#московская область
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В Подмосковье в этом году начали строить 10 объектов здравоохранения
04 сентября 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области с начала года поступили извещения о начале строительства 10 объектов здравоохранения.

В Одинцовском округе специалисты начали строительство двух поликлиник на 390 и 300 посещений в смену, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В городском округе Котельники появится поликлиника на 400 посещений и в округе Лосино-Петровском (320 посещений) и в других муниципалитетах. Кроме того, в Королёве специалисты приступили к реконструкции пансионата-профилактория.

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#люберцы
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#специалисты
#жк
#служба
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Психолог Кокурина рекомендовала не перегружать школьников в первые дни учёбы
04 сентября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Ritthichai

Детский психолог Варвара Кокурина заявила, что с первых дней обучения в школе ребёнка не надо перегружать занятиями для того, чтобы он смог адаптироваться к учебным будням.
Она рекомендовала погружать ребёнка плавно в образовательный процесс.

«Надо соблюдать режим дня, режим труда и отдыха. Не перегружать с первых дней, а постепенно вводить нагрузку. Плюс к этому не вести ребёнка на все кружки сразу, а постепенно вводить нагрузку и кружки, дать ему возможность к этому адаптироваться», — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист.

Психолог добавила, что в среднем у школьников адаптационный период после летних каникул составляет две недели. В это время для детей крайне важны забота, любовь, понимание и внимание родителей.

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#психолог
#школьники
#режим
#школа
#учёба
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Собчак рассказала, где находится Суровикин
Собчак заявила, что генерал Суровикин находится в Москве
04 сентября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» фото, на котором, как она утверждает, изображен генерал Сергей Суровикин, который идет под руку со своей супругой.
По словам Собчак, генерал находится в Москве. Журналистка заявила, что фото было сделано 4 августа.  

Прежде, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что генерал не находится в местах лишения свободы. Об аресте Суровикина сообщало британское издание Financial Times. Авторы статьи предполагали, что генерал арестован в связи с попыткой вооруженного мятежа. 

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#ксения собчак
#россия
#арест
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Фаевская оценила популярность проекта «Активное долголетие» у жителей Подмосковья
04 сентября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она приняла участие в выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в Ступине, где подводили итоги летнего сезона проекта в Подмосковье.
Участники заседания посетили мастер-классы в Парке культуры и отдыха имени Николая Островского – изготовление брошей в технике кандзаси, эко-арт в технике осибана и другие активности. Желающие смогли проверить здоровье прямо в парке.
«Уверена, что проект и дальше будет развиваться. Все активности регулярно корректируются, добавляются новые. Каждый участник может найти занятие по душе. Сегодня можно принять участие в 31 активности. Особенно популярны такие, как скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, катание на сапах, творчество, экскурсии и йога», – перечислила Фаевская.
Председатель комитета Андрей Голубев рассказал, что ежегодно к программе присоединяется всё больше участников. Сейчас их уже порядка 260 тыс, а клубы организованы в каждом городском округе.
 
Попасть в проект можно проактивно – жительницам Подмосковья в 55 лет и мужчинам в 60 приходит уведомление на региональном портале госуслуг. За год было направлено 90 тыс приглашений, 16 тысяч человек вступили в клуб.
 
Также можно записаться самостоятельно на портале. Узнать все новости и полезную информацию можно в Telegram-канале, где уже 13,5 тыс подписчиков.

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Вопросы в дни выборов можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья

Семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово
 

#ирина фаевская
#правозащита
#активное долголетие
#московская область
#подмосковье
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Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту
Доцент Сауренко: Подготовку к работе можно начать со стажировок
04 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко заявила. Что окончившему учебное заведение выпускнику можно начать со стажировки для того, чтобы подготовится к первому трудоустройству.
В пример она привела стажировки, организованные самими учебными заведениями.

«Это помогает понять, насколько привлекает выбранное направление. За время учебы есть шанс опробовать несколько смежных специализаций и выявить наиболее подходящие. В случае успешного прохождения стажировки компания может предложить студенту постоянную работу», — прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Сауренко.

Она отметила, что в случае, если нет проблем с учёбой и есть свободное время, то попробовать устроиться по специальности можно ещё во время обучения. В таком случае к окончанию учебного заведения у выпускника уже будет какой-то опыт в работе.

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#трудоустройство
#занятость
#молодёжь
#выпускники
#работа
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Министерство жилищной политики Подмосковья проведёт День открытых дверей
04 сентября 2023, 18:18

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области в четверг, 7 сентября, проведёт День открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи.

Приём заявок на участие в Дне открытых дверей уже стартовал, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Заявки принимаются до 12:00 6 сентября 2023 года по номеру телефона: 8 (498) 602 16 00, доб. 47929.

Участники встречи смогут получить консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Московской области.

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Муратов* покинет пост главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде
04 сентября 2023, 18:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов* уйдет с поста на время разбирательства в суде по поводу его внесения Минюстом в реестр иностранных агентов. Об этом пишет агентство ТАСС.
Прежде сообщалось, что Минюст внёс в список иноагентов главреда «Новой газеты» Муратова*.  

Главный редактор издания заявил о несогласии с решением Минюста о признании его иноагентом и намерен оспорить решение ведомства в судебном порядке. По информации издания, на время, пока будут проводиться судебные разбирательства по вопросу признания Муратова* иноагентом, главный редактор покинет занимаемую должность. 

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