Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Фото: Сайт Кремля
Отмечается, что Терешкова получила награду за заслуги в процессе освоения космоса, а также за проявленное мужество.
«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировку — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный Думы по международным делам», - сообщается на портале.Напомним, Терешкова отправилась в космос ровно 60 лет назад, это произошло еще 16 июня 1963 года. Тогда в 12:30 ракета-носитель «Восток» начала свой полет с космодрома Байконур. Она смогла вывести на орбиту космический корабль «Восток-6». Также отметим, что Валентина Терешкова оказалась первой женщиной, которая отправилась с комическое пространство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия впервые запустит частную космическую ракету.