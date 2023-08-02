Путин наградил Винокура Орденом «За заслуги перед отечеством»

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В ходе церемонии, президент России Владимир Путин также представил к награде известного юмориста Владимира Винокура. Ему глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Юморист награжден за значимый вклад в российскую культуру и искусство.
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