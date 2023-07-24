Путин написал статью для жителей Африканского континента

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин, в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, написал статью для африканских СМИ.
Текст статьи «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава РФ пишет, что Россия придают большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.
По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении. При этом, глава РФ подчеркнул, что как СССР, так и Россия, всегда поддерживали тесные взаимоотношения с Африканским регионом.
Статья представлена на сайте с переводом на шесть иностранных языков: арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.
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Глава РФ пишет, что Россия придают большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.
Статья представлена на сайте с переводом на шесть иностранных языков: арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.
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Евгения Парфентьева