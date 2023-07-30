Путин назвал главное предназначение русского флота

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы российского государства, флот России «не раз непреступной крепостью вставал на пути врага».
Путин также выразил благодарность ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу. Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
Читайте также:
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
Путин: Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества
Путин прибыл на парад ВМФ России
Путин также выразил благодарность ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу. Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.
Читайте также:
В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
Путин: Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества
Путин прибыл на парад ВМФ России
Екатерина Коршунова