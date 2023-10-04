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Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

Путин: Воспитание является ключевой задачей всей образовательной системы
04 октября 2023, 20:54
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ключевым вопросом образовательной системы является воспитание.
Это заявление Путин сделал в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

«Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно», - прокомментировал ситуацию глава РФ.


Владимир Путин также рассказал, что пообщался на эту тему с патриархом. Вместе они пришли к выводы, что важны не только знания, но и то, в какие сердца они вложены.

Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути.

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Картаполов раскрыл новый способ добычи информации о россиянах для военкоматов
Картаполов: Частные клиники обяжут передавать данные о россиянах в военкомат
04 октября 2023, 21:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Частные клиники, ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД и Рособрнадзор будут передавать сведения о гражданах РФ в военкоматы, об этом рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью для «Парламентской газеты».
Частные клиники обяжут передавать сведения о россиянах в военкоматы, заявил Картаполов. 

«Кроме них сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, которые занимаются регистрацией людей по месту жительства, а также компании-работодатели», - прокомментировал ситуацию депутат. 

По словам Картаполова, ​это поможет решить две проблемы. Во-первых, ​с военкоматов будет снята лишняя нагрузка, а во-вторых, гражданам, которые не подлежат призыву, не будут приходить ​неактуальные повестки.

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Путин рассказал о распространении образования на русском языке в другие страны
Путин: Россия заинтересована в распространении русскоязычного образования
04 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Professor25

Россия намерена распространять изучение русского языка и культуры в других странах, особенно в тех, откуда приезжают мигранты. Об этом в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что в интересах России создавать образовательные пространства на русском языке в других странах. 

Ранее в ходе того же мероприятия Путин раскрыл, что является основополагающим вопросом российской образовательной системы. 

Также президент России пообщался с патриархом Кириллом. Они обсудили отечественную систему образования и единогласно пришли к выводу, что важны не только сами знания, которые получает ребёнок, но и то, какое у него сердце, в которое эти познания вложены. 

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Адвокат Чубайса прокомментировала информацию о том, что он сменил имя
Адвокат Козырева: Чубайс не не менял имя на Моше Израилевича
04 октября 2023, 21:00

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ольга Козырева, адвокат экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса опровергла информацию о том, что он сменил имя. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ рассказал, что не понимает решения Чубайса уехать из России, поскольку в «Роснано» из-за этого решения в настоящее время разворачивается нестабильная ситуация, в организации обнаружена большая финансовая дыра.

Также Путин рассказал, что ему показали распространившуюся в интернете фотографию, где сообщается, что Анатолий Чубайс сменил имя на Моше Израилевича. 

Козырева в свою очередь заявила, что это фейковая информация, поскольку Чубайс официально не менял ФИО.

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В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта
04 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/leonello

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила останки вымерших животных, во время рыбалки с отцом, об этом сообщил Нижегородский музей-заповедник на своей странице «ВКонтакте».
По словам представителей музей, девочка рыбачила с отцом на реке Ока в районе Новинок. На берегу она обнаружила необычные предметы, которые оказались останками давно вымерших животных. 

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить», - прокомментировали ситуацию в заповеднике. 

В Нижегородском музее-заповеднике с гордостью отметили эту находку, как очередное доказательство того, что в российском регионе жили представители мамонтов.

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Демограф Ракша: Ограничение абортов не повысит рождаемость
04 октября 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/MJ_Prototype

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности, равно как и ограничение абортов, не повлияют позитивно на рождаемость в стране.
«Ровно так же в этом вопросе не поможет и почти полный запрет абортов, как мы уже видели на примере ряда других стран. Ограничение оборота препаратов для прерывания беременности не поможет беде, а только создаст дополнительные медицинские проблемы, черный рынок и невротизацию общества», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Он добавил, что на рост уровня рождаемости больше влияют денежные средства и материальная составляющая.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету.

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#препараты
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В ГД объяснили введение уголовного наказания за предоставление детям вейпов
Депутат Журавлёв поддержал уголовное наказание за предоставление детям вейпов
04 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/master1305

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев объяснил необходимость рассматриваемого парламентариями законопроекта о введении уголовной ответственности за вовлечение детей в курение вейпов.
Он отметил, что курение вейпов для детей может обернуться даже гибелью, поэтому взрослых, которые допускают использование ребёнком курительных смесей, необходимо наказывать.

«Используемая жидкость бывает токсичной и ядовитой. Продавец, который снабдил ребенка таким смертельным аппаратом, тоже соучастник преступления. И сделал это сознательно, прекрасно понимая возможные последствия. К тем, кто, по сути, убивают следующее поколение, не должно быть ни жалости, ни снисхождения. Уголовная ответственность — это то немногое, что мы обязательно должны ввести, чтобы хоть как-то обезопасить наших детей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.

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#дети
#госдума
#закон
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Путин поздравил работников образования с наступающим Днем учителя
04 октября 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Этот праздник отмечается в России 5 октября.
Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути. Президент подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, это миссия. Каждый человек, где бы он ни был и чем бы ни занимался, всегда будет помнить о том, что дали ему учителя. Всем педагогам страны Владимир Путин передал поздравления и низкий поклон.

Накануне во время матча Кубка России с калининградской «Балтикой» акцию, посвященную Дню учителя, устроили футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга. На поле вместо юных воспитанников спортивных  интернатов, как принято, игроков вывели учителя городских школ. Зрители по достоинству оценили этот знак уважения, оказанный спортсменами работникам образования, и стоя аплодировали питерским педагогам.

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В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум
04 октября 2023, 18:18

Фото: Istockphoto / Diy1

В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Увеличится это показатель и для различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения он составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735, для детей – 17 747 рублей.
«Это значит, что и выплаты также будут автоматически увеличены. Это коснётся таких мер, как единое пособие на детей, государственная соцпомощь на основании социального контракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многих других», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.




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В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания
Депутат Романов предложил открыть в историческом здании дворец бракосочетания
04 октября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Ivan4es

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов выступил с инициативой открыть в Особняке Брусницыных в Санкт-Петербурге третий городской дворец бракосочетания.
«Передача Министерством культуры РФ уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской дворец бракосочетания: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого. У нас есть дворец бракосочетания на Английской набережной, дворец на Фурштатской улице, но очевидно, что их не хватает», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Романов.

Отмечается, что в настоящее время здание особняка, находящееся на Васильевском острове, находится в заброшенном состоянии. С 2016 года он находится на праве оперативного управления у филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), а власти города прорабатывают имущественно-правовой вопрос для решения дальнейшей судьбы культурно-исторического здания.

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