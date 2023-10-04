Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ключевым вопросом образовательной системы является воспитание.
Это заявление Путин сделал в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
Владимир Путин также рассказал, что пообщался на эту тему с патриархом. Вместе они пришли к выводы, что важны не только знания, но и то, в какие сердца они вложены.
Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути.
Читайте также:
Путин: Мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу
Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России
Путин: Создание многополярного мира неизбежно и необходимо
«Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути.
Читайте также:
Путин: Мир избавляется от диктатуры стран, которые вгоняют других в экономическую кабалу
Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России
Путин: Создание многополярного мира неизбежно и необходимо
Евгения Парфентьева