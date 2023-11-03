Путин назвал острой проблему абортов в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в стране является острой. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта.
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Екатерина Коршунова