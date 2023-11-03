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Путин назвал острой проблему абортов в России

03 ноября 2023, 16:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в стране является острой. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

По словам российского лидера, необходимо решить вопрос, что с делать с этой проблемой — запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта.

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#минздрав
#россия
#ценности
#препараты
#беременные женщины
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Исследование: Большинство россиян не знают значения Дня народного единства
03 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Исследование «Фидбэк» показало, что 72% россиян не знают истоков и значения Дня народного единства, которое празднуется 4 ноября.
При этом, 42% респондентов отметили, что праздник не связан с историей, а направлен на повышение уровня единства населения, 28% указали связь дня с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году, 17% сочли, что этот день относится к событиям Великой Отечественной Войны.

«У общества есть запрос на реформацию ценностей, связанными с государственными праздниками. Каждый вкладывает свой смысл в идеологию народного единства. Такие решения ещё не принимаются на высшем государственном уровне, общество уходит в народный фольклор и самостоятельно героизирует события нашего времени. Поэтому важно сформировать восприятие праздника. То же касается и новых символов праздника, ассоциация с которыми должна быть актуальной и понятной для восприятия», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор центра «Фидбэк» Дмитрий Фисун.

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#день народного единства
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Следком установил личности более 20 участников массовых беспорядков в Махачкале
03 ноября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Zeferli

Следственный комитет РФ установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный инфраструктуре аэропорта и объектам на взлетной полосе исчисляется сотнями миллионов рублей. Для определения точных цифр приглашены специальные эксперты-оценщики, проводятся необходимые исследования, передает ТАСС. 

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела были допрошены десятки лиц, присутствовавших в аэропорту во время возникновения массовых беспорядков, вызванных прилетом самолета из Тель-Авива. Кроме того, следователи изучили и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, сопоставив их с показаниями свидетелей и потерпевших, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.

За участие в массовых беспорядках УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Для организаторов погромов срок заключения может составить до 15 лет.

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#ук
#эксперты
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#ущерб
#рф
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Путин поздравил граждан России с Днем народного единства
03 ноября 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства. Праздник будет отмечаться завтра, 4 ноября.
На встрече с новым составом Общественной палаты РФ российский лидер, поздравляя россиян, отметил глубокий смысл, заложенный в самом названии праздника — День народного единства. Он подчеркнул, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевым фактором, позволявшим пережить сложные моменты и сохранить свою страну.

Владимир Путин обратился к истории, вспомнив о поездке Александра Невского в Золотую Орду. Князь кланялся монгольскому хану и мурзам, желая жить с ними в мире, чтобы иметь возможность защитить русскую землю от угрозы с Запада. Ордынцы, при всей своей жестокости, не посягали на национальные традиции русичей, культуру и уклад страны, в отличие от европейских завоевателей, которые огнем и мечом насаждали свои ценности, уничтожая все коренное и национальное.

Глава государства подчеркнул, что Россия и сегодня защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык от любых посягательств извне.

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#язык
#рф
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В России пройдет XV Международная олимпиада «IT-Планета 2024»
03 ноября 2023, 16:26

Фото: istockphoto/DragonImages

В России пройдет юбилейная XV Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024». Организаторами мероприятия выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» в сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» и Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
Соревнование направлено на развитие и продвижение в России и за её пределами национальных технологических и программных решений, благодаря которым должно быть не только осуществлено импортозамещение зарубежных продуктов, но и обеспечены условия для экспорта технологического суверенитета в дружественные России страны.

Регистрация образовательных организаций для участия в олимпиаде будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2023 года на сайте world-it-planet.org. Инструкции для учебных заведений доступны по ссылке https://clck.ru/36GBbm. Регистрация участников и отборочные этапы пройдут с 1 января по 20 апреля 2024 года. Международный финал в очном формате будет проведен с 24 по 27 мая 2024 года.

Все конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.

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#it
#развитие
#импортозамещение
#олимпиада
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Более 1,5 тысяч км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье
03 ноября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Более 1,5 тысяч километров дорог отремонтировали в этом году в Московской области. Все работы проводились с использованием новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в Московской области активно развивается транспортная инфраструктура, ежегодно открываются новые дорожные объекты, а также реализуется большую программа ремонта. По словам губернатора, в этом году отремонтировали свыше тысячи муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет 600 километров, а также  280 региональных дорого, что составляет еще около 900 километров – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что многие из этих дорог ведут к социально значимым объектам: школам, детским садам, больницам и другим объектам.

«Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий. Только в этом году по результатам голосования на портале «Добродел» обновили около 400 километров на более чем 300 дорогах. Причем это не только городские дороги, но также те, что ведут к небольшим населенным пунктам, деревням или СНТ», — пояснил Воробьёв.

Сообщается, что в Егорьевске заменили дорожное покрытие на ул. Победы, обеспечив проезд к детсаду, нескольким школам, центральной библиотеке и парку 200-летия Егорьевска. В Красногорске ремонт был проведен на улице Карбышева, загруженность которой составляет более 22 тысяч машин в сутки. Ремонтные работы были выполнены и в городском округе Чехов — на подъездных дорогах к поселку Любучаны и деревни Коровино. 

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#снт
#инфраструктура
#мероприятия
#программа
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Детский омбудсмен Подмосковья призвала сокращать количество детей мигрантов в школах
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова назвала проблему мигрантов в России
03 ноября 2023, 15:43

Фото: IStock/Drazen Zigic

Из России выдворят семью иностранцев после того, как в Сети распространились кадры, на которых их сын избивает школьника помладше. Об этом сообщило главное управление МВД России по Нижегородской области.
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в эфире «Радио 1» отметила, что такие случаи происходят, потому что приезжие плохо знают русскую культуру и русский язык, им сложно адаптироваться в обществе. Также часто в российских школах приезжих детей больше, чем граждан РФ.  
«В этом случае интеграция не получается. Получается большинство. А большинство, как мы знаем, сразу задавливает меньшинство. И получается, что местные дети оказываются в меньшинстве против большинства приезжих. И мы получаем от этого проблемы: всплески насилия, буллинга», — отметила омбудсмен.
Собеседница подчеркнула, что численность детей мигрантов в российских классах должна составлять не больше 40%. Также она призвала всех приезжих уважительно относиться к культуре той страны, в которую они приехали жить, работать или учиться.

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#дети
#ксения мишонова
#русский язык
#мигранты
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Путин: Россия защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык
03 ноября 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства сообщил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым. Он отметил, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики страны.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#рф
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«Загубила жадность»: за что задержан блогер Шабутдинов и почему Мизулина этому рада
Глава ЛБИ Мизулина заявила, что ждала задержания Шабутдинова
03 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов попал в центр скандала. В сети появилась информация о его задержании по подозрению в мошенничестве, однако позже его личная помощница назвала это фейком. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится инфобизнесмен, и почему им заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета.

Аяз Шабутдинов: чем известен


В социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков. Он активно продвигает собственные курсы, которые «мотивируют» разбогатеть. На своих авторских тренингах Шабутдинов рассказывает, как стать миллионером и заверяет, что научит любого быть богатым. Наставничество блогера достигает суммы в 5 млн. рублей.
 
В 2013 году молодой фрилансер запустил сеть кофеен Coffee Like, однако в 2018 году он вышел из бизнеса. В 2020 году он принял участие в запуске сети коворкингов Names. Шабутдинов также является создателем образовательной компании для предпринимателей Like Центра.
 
О некоторых фактах биографии блогера известно с его же слов. Он старался поддерживать имидж «простого парня», который благодаря собственным усилиям смог стать миллионером. Шабутдинов рассказывал, что родился в Пермском крае. По его словам, рос он в бедности, хотя однажды заявил, что отец работал директором завода.
 

Блогер Шабутдинов задержан

 
О задержании Аяза Шабутдинова сообщил телеграм-канал SHOT. По информации портала, блогер-миллионник был задержан в Москве за мошенничество при продаже курсов. Задержание инфобизнесмена проводили сотрудники управления экономической безопасности МВД и ФСБ по Москве.

Прежде блогер анонсировал запуск нового курса, набор на который должен был стартовать 3 ноября. По информации некоторых СМИ, именно с этой целью Шабутдинов прилетел из Вены в Москву, где был задержан правоохранителями.
 
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Мизулина о задержании Шабутдинова

 
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогера Аяза Шабутдинова «загубила патологическая жадность». Она также сообщила, что в очереди на проверке также стоят другие крупные блогеры, такие как Миша Литвин и Гусейн Гасанов.


Мизулина пояснила, что при колоссальных оборотах денежных средств, Шабутдинов не платил налоги. Она также подчеркнула, что инфобизнесмен «пожадничал» средств на то, чтобы собрать команду бухгалтеров и финансистов.

«Мы очень давно ждали этого момента. <...> Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», —  заявила Мизулина. 

Новость о задержании Шабутдинова фейк?


Телеграм-канал Baza сообщил, что задержание популярного блогера опровергла его ассистентка. В беседе с порталом она заявила, что Шабутдинов  действительно находится в России, но никакого задержания не было.

«Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость», — сообщила помощница блогера.

Выяснить подробности о возможном задержании Шабутдинова попыталось издание «Лента.ру». В компании блогера Like Центр сообщили, что информации о задержании у них нет. При этом мобильный телефон Шабутдинова отключен.


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#блогер
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Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
03 ноября 2023, 15:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства заявил, что в России происходит момент мощной консолидации российского общества. Он отметил, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики страны. 

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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