Путин назвал перспективное направление в российской науке

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Генетические исследования являются наиболее перспективным направлением в России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных.
По словам президента, отношение к генетике в России сильно поменялось. Учёные, которые будут иметь успех в этой области, будут лучшими и получат судьбоносные преимущества, подчеркнул Путин.
Глава государства призвал внимательно относиться к области генетики, чтобы не пропустить важные моменты.
Ранее президент в ходе Конгресса отметил, что Россия смогла слезть с технической иглы Запада, на которую страну подсадили в надежде, что слезть с неё практически невозможно. Однако российские учёные своим трудом разрушили все ожидания Запада.
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Глава государства призвал внимательно относиться к области генетики, чтобы не пропустить важные моменты.
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Анастасия Чинкова