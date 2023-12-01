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Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году

Путин: по итогам 2023 года продолжительность жизни россиян составит около 74 лет
01 декабря 2023, 10:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года средняя продолжительность россиян составит около 74 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Слаженная, ответственная работа Правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни», - отметил глава государства.

По словам Путина, по итогам текущего года осредняя продолжительность жизни россиян составит порядка 74 лет.


Кроме того, президент подчеркнул, что в российской медицине появляются новые задачи и планы. Также изменяются условия работы, требуя от медперсонала больше опыта, знаний. При этом, отметил глава России, великая миссия врача остается неизменной.

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#врачи
#медицина
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Новый современный детский сад построят в Химках
01 декабря 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Химках планируют построить новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детсад будет находится на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино».

Здание будет построено в в виде нескольких функциональных блоков общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на фасаде. внутри здания будут расположены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом.

Стоит отметить, что в учреждении одновременно смогут находится 12 групп детей и 44 сотрудника детсада. На территории сада для детей построят 12 игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий физкультурой.

Кроме этого, завершить и сдать готовый жилой комплекс  с собственной социальной инфраструктурой планируют в 2032.

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#жк
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Серебряно-Прудские волонтеры сделали 12 тысяч кв метров маскировочных сетей для СВО
01 декабря 2023, 09:18

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Почти 12 000 квадратных метров маскировочных сетей на фронт передал волонтерский центр из Серебряных Прудов. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Волонтерский центр «Своих не бросаем» начал работу в Серебряных Прудах в 2022 году. 

В начале участники центра обучились созданию окопных свечей, которые потом отправляли на фронт. На сегодняшний день центр  «Своих не бросаем» занимается производством маскировочных сетей и накидок, нашлемников, дождевиков, футболкок, строп, термобелья, а также делают носилки и армейские коврики.

«Делаем сети разных размеров. Сейчас вот работаем над спецзаказом — 700 квадратных метров одна сеть, которой нужно накрыть военный самолёт. Это целый огород! Вот попробуйте это всё сделать. Мы 4 дня только кроили. А сейчас ещё дней 15 девочки будут маскировать»,  — отметила координатор центра Людмила Феофанова. 

Также она рассказала, что бойцы стали чаще запрашивать гумпомощь у центра.

«В начале ребята как-то с осторожностью приходили, а сейчас уже заказывают даже по телефону. Мы записываем, из каких они подразделений, откуда здесь родом. Мы дарим им не только наши изделия, которые им нужны, мы дарим им тепло. <…>У нас даже был случай, когда один солдат второй раз пришел в отпуск и зашел к нам с тортиком, с кофе. Рассказал, как их выручили наши носилки, на которых они 6 километров несли раненного», — поделилась женщина. 

Кроме этого, за помощью также обращаются волонтеры и из других регионов. Так участники центра помогли подготовить полноценные наборы, которые были отвезены рязанским штурмовикам Соледар.

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#подмосковье
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#солдат
#гуманитарная помощь
#сво
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РКН проверит сериал «Слово пацана»
01 декабря 2023, 05:51

Фото: istock / LeMusique

Роскомнадзор начнет проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.
По мнению Волынец, популярный сериал «романтизирует бандитизм» и оправдывает «казанский феномен», образовавшийся в 1970-е и 1980-е годы — появление многочисленных банд в Казани.

Несмотря на то, что сериал имеет маркировку 18 , его смотрят также и дети. По данным омбудсмена, число просмотров уже превысило миллион, что вызвало озабоченность у Волынец.

Омбудсмен полагает, что сериал может противоречить приказу президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также она считает, что сериал «пропагандирует насилие, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма».

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#дети
#насилие
#сериал
#омбудсмен
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Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением
Mash: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек
01 декабря 2023, 05:42

Фото: iStock/Doucefleur

По данным Telegram-канала Mash, на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более десяти человек.
На место проведения мероприятия на Балтийской улице прибыли несколько бригад скорой помощи.

Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут также проверены на наличие наркотических веществ в организме.

По информации канала, среди пострадавших были два-три подростка в возрасте 15 лет и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

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#мероприятия
#девочка
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Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях
РИА Новости: школьникам запретят пользоваться смартфонами в школе даже для учебы
01 декабря 2023, 05:30

Фото: Минобразования МО

Внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач, передает РИА Новости.
Поясняется, что в исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.

В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.

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#подмосковье
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#запрет
#учителя
#правила
#законопроект
#ученики
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В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID
01 декабря 2023, 04:56

Фото: iStock/Umnat Seebuaphan

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Apple или Google ID. Об этом пишет «Парламентская правда».
По его словам, для подобных целей можно будет использовать только российскую систему. Целью таких нововведений Горелкин назвал защиту данных россиян.

Зампред пояснил, что авторизация на сайтах и в приложениях с 1 декабря станет возможно только по российскому номеру телефона, с помощью портала "Госуслуги" или другого сервиса, контролируемого Россией.

«Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — цитирует издание слова собеседника.

В Региональном общественном центре интернет-технологий отметили, что выполнять регистрацию с помощью адреса зарубежной почты новый закон не запрещает.

«Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — объяснили в организации.

Вступающий в силу закон также предусматривает обеспечение провайдерами исполнения требований в сфере безопасности. Так, основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора станет информация о способах обхода установленных в России блокировок сайтов. Самый популярный способ такого обхода, VPN, с 1 марта 2024 года будет запрещено рекламировать.

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#россия
#сайт
#безопасность
#госдума
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Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске
Мэр Омска Шелест: запертую в подвале при ремонте труб собаку освободили
01 декабря 2023, 03:39

Фото: IStock/dimid_86

В ходе работ по замене отопительных труб в Омске была обнаружена запертая в подвале собака, которую успешно спасли. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Согласно его сообщению, инцидент произошел на улице Моторной, 11.
«Спешу сообщить, что животное освобождено из непредвиденной ситуации», — подчеркнул мэр.
Он также добавил, что специалисты Тепловой компании проведут дополнительный осмотр помещения, чтобы убедиться, нет ли еще животных на территории. Шелест также уточнил, что данный вопрос лично находится под его контролем.

Информация о собаке, замурованной коммунальными службами, ранее была представлена на телеканале RT. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором было показано место, где животное было заперто. На записи было видно, что отверстие, через которое собака могла дышать, было очень маленьким.

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Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов
Россиянам напомнили о необходимости оплаты налога для физлиц до 1 декабря
01 декабря 2023, 01:53

Фото: iStock/hirun

Россиянам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 1 декабря, как сообщает портал 78.ru.
В случае неуплаты налога в указанный срок, начисляются пени в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки.

Если сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба имеет право обратиться в суд.

За несовершеннолетних, обладающих собственностью, налоги должны оплатить родители или законные представители.

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#право
#служба
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На Украине водители пожаловались на польских «пиратов»
País: Украинские водители назвали польских протестующих «пиратами»
01 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/Stadtratte

На Украине водителей разозлила акция польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе. Украинцы называют их пиратами, пишет газета País.
«Эти люди — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — цитирует издание слова собеседника из числа украинских водителей.

Мужчина рассказал, что ему семь дней пришлось провести на границе, не имея возможности посетить душ или туалет.

Польские перевозчики ранее уже блокировали пункты пропусков автомобилей на украинской границе. Они требуют вернуть отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков на Украине, приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года в постсоветской республике и разделить очереди загруженных и пустых машин.

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