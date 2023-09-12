Путин назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей

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Российский лидер Владимир Путин назвал тенденцию «возвращенцев» на родину хорошей. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума по видеосвязи.
«У нас были лишенцы, в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая», - заявил Путин в рамках своего выступления.
Он отметил, что в этом направлении началось движение и Россия сосредотачивается. По словам главы государства, чувство сопричастности со своей родиной является очень важным.
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Элина Позднякова