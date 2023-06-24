Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество

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«Действия, которые раскалывают наше единство, — отступничество, удар в спину нашей стране и нашему народу. Такой удар был нанесен в 1917 году, и победу у нее украли, армия была утрачена, государство распалось, произошла трагедия Гражданской войны. Мы защитим наше государство от внутреннего предательства», — сказал глава государства.Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова-на-Дону и желании «пойти на Москву».