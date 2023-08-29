Путин не посетит похороны Пригожина

Фото: iStock/SeventyFour
Российский лидер Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Присутствие президента на похоронах не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решения принимают родные, и мы не можем говорить без них», - прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее стало известно, что главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб а авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Точное место захоронения пока еще не определено, однако, в СМИ Серафимовском кладбище в Питере назвали наиболее вероятным вариантом.
Читайте также:
Входы на Серафимовское кладбище в Петербурге оснастили металлоискателями
СК сообщил о найденных бортовых самописцах на месте крушения самолета Пригожина
В СК рассказали о ходе расследования крушения самолета Пригожина
Евгения Парфентьева