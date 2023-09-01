Путин: Неверно делить школьные предметы на любимые и нелюбимые

Фото: сайт Кремля
В ходе открытого урока «Разговор о важном» президенту России Владимиру Путину задали вопрос о его любимом школьном предмете. Российский лидер ответил, что в школе важны все предметы, и он считает неправильным разделять их на любимые и нелюбимые.
Президент пояснил, что, конечно, школьнику свойственно больше увлекаться теми дисциплинами, связанными с профессией, которой он собирается посвятить свою жизнь. Например, если человек с детства хочет стать журналистом или писателем, он с большим увлечением будет заниматься гуманитарными предметами, слегка игнорируя точные науки, такие, как математика и физика, или же относиться к ним с прохладцей.
Однако знания используются не только в конкретных областях деятельности, подчеркнул Владимир Путин. Они участвуют в формировании личности, мировоззрения человека. Узкий специалист, допустим, в астрономии, если он пренебрегал литературой и другими гуманитарными предметами, будет совершенно неинтересен в общении вне своей работы. Да и с профессиональной точки зрения такой однобокий специалист не будет достаточно успешен, так как он искусственно ограничит свой кругозор, не сможет взглянуть на мир широко и отвлеченно. Не говоря уже о том, что, пренебрегая литературой, он обеднит и сделает неинтересной свою устную и письменную речь.
Наоборот, математика даст будущему литератору или лингвисту навыки настоящего логического мышления, научит его стройности построений языковых форм, научит считать в самом широком смысле этого слова. Исходя из этого, российский президент сказал, что считает наиболее целесообразным и правильным уйти от понятия любимых и нелюбимых предметов, а стараться работать в плане саморазвития по самому широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную выбранную дисциплину.
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Однако знания используются не только в конкретных областях деятельности, подчеркнул Владимир Путин. Они участвуют в формировании личности, мировоззрения человека. Узкий специалист, допустим, в астрономии, если он пренебрегал литературой и другими гуманитарными предметами, будет совершенно неинтересен в общении вне своей работы. Да и с профессиональной точки зрения такой однобокий специалист не будет достаточно успешен, так как он искусственно ограничит свой кругозор, не сможет взглянуть на мир широко и отвлеченно. Не говоря уже о том, что, пренебрегая литературой, он обеднит и сделает неинтересной свою устную и письменную речь.
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Александр Бойцов