Путин обратился к участникам Форума будущих технологий

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий. Об этом сообщают на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент для России в условиях беспрецедентных внешних вызовов необходимо максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных специалистов.
Путин отметил, что быстрое внедрение — это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния россиян.
Сообщается, что в предстоящих встречах будут участвовать зарубежные коллеги. По мнению Путина, это возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных «прорывных проектов».
Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.
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Путин отметил, что быстрое внедрение — это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния россиян.
Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.
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Екатерина Коршунова