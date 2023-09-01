Путин обсудит с руководством Роскосмоса расширение программ для школьников

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Президент России Владимир Путин обсудит с руководством Роскосмоса расширение программы для школьников, в рамках которой они смогут изучать космос. Об этом он заявил во время открытого урока «Разговор о важном».
С предложением создания таких предприятий под эгидой госкорпорации выступила одна из участниц открытого урока. По её словам, такие занятия будут интересны тем, кто увлекается космосом, но не имеет возможности учиться в космическом классе в школе.
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Анастасия Чинкова