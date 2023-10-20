Путин обсудил с Совбезом технологии для обеспечения безопасности РФ

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. », — заявил глава государства на открытии совещания.Глава государства пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко выступить по этой теме с докладом. После чего, Владимир Путин предложил обсудить ситуацию и выслушать мнения по самым актуальным вопросам повестки.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
Алина Юрчак