Путин объявил благодарность хоккеисту Александру Овечкину

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Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Президент России Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо» Александру Овечкину. Об этом пишет агентство ТАСС.
Распоряжение главы государства об объявлении благодарности российскому спортсмену, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В тесте документа отмечено, что чемпиону мира была объявлена благодарность за достижение трудовых успехов и его многолетнюю работу в сборной.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин представил к награде мэра Москвы Собянина «За заслуги перед Отечеством».
Распоряжение главы государства об объявлении благодарности российскому спортсмену, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В тесте документа отмечено, что чемпиону мира была объявлена благодарность за достижение трудовых успехов и его многолетнюю работу в сборной.
Анастасия Крестьянова